Ce royaume de l’Himalaya n’avait auparavant pas accès au petit-écran.

Enclavé entre l’Inde et le Tibet (Chine), le Bhoutan (qui ne s’écrit pas Bouthan) est un royaume niché dans l’Himalaya et encore très fermé : les touristes étrangers n’y ont ainsi accès que depuis 1974 et avec des conditions très strictes, afin d’éviter le tourisme de masse.

C’est en 1999 que le gouvernement du Bhoutan autorise l’arrivée de la télévision dans le royaume himalayen.

Une chaîne publique nationale est ainsi lancée : BBS TV, opérée par le BBS (Bhutan Broadcasting Service). Cette chaîne de télé n’émet que quelques heures par jour, principalement en dzongkha, la langue du Bhoutan.

En parallèle, les Bhoutanais ont eu accès aux TV étrangères : 85 chaînes au départ mais la censure n’en laissa qu’une trentaine.

La BBS opérait déjà depuis 1986 la radio nationale.