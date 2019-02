Le rappeur marseillais du groupe IAM avait écrit en 2007 un couplet entier dans le langage des bouchers du XIXème siècle.

Dans le morceau « Sale Argot » du groupe IAM, Akhenaton rappe un couplet entier en louchébem, l’argot des bouchers parisiens du XIXème siècle.

Une véritable performance d’écriture pour le rappeur marseillais qui colle ainsi très bien au thème argotique du morceau.

La preuve à écouter (troisième couplet à partir de 3’02) :

Voici le texte complet du couplet en louchébem d’Akhenation :

Lutem lonnaicès le lowflem, lactiquetem ledem larjebem lalesem algorem Lerchechem lapem les loblèmesprem lecmic Liffekès le lonsem et lesterem lelaxere, lutem le laissem Larseillemic landem les leinevem lusqu’àjem la loremic IAM une lachinemic à lavagérem Landem les loursecès y’a des lophétrem à laflérem Lutem leuvem ludem lurepem lartiécès AKH lentem lonnedem à la laissequès Lanleguem ledem lafiquantrem et lecsem Laintenanmic luplem latiquanprem Lessem lourpem les laivrem lettecem lusiquemic Lesignédem lourpem laireplem aux lanatiquefem Leizesem lesuremic et c’est la lessionprem Lordelebem lessem lonbem j’en ai les lissonfrem

Et sa traduction en français :

Tu connais le flow, tactique de barje, sale argot

Cherche pas les problèmes mec

Kiffe le son et reste relax, tu le sais

Marseille dans les veines jusqu’à la mort

Iam, une machine à ravager

Dans les courses y a des trophées à rafler

Tu veux du pur quartier ?

Akh t’en donnes à la caisse

Gang de trafiquant et sec

Maintenant plus pratiquant

C’est pour les vrais cette musique

Designée pour plaire aux fanatiques

16 mesures et c’est la pression

Bordel c’est bon j’en ai les frissons